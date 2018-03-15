Başbakan Yıldırım açıkladı: Kullanılan 100 ilaçtan 80'i yerli

Başbakan Binali Yıldırım "İlaçta Yerlileştirme Projesi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yerli ilaç seferberliğinin hiçbir sapma olmadan sürdüğünü söyleyen Yıldırım, 2017 yılında tüketilen her 100 kutu ilacın 80'inin yerli üretim olduğunu söyledi.

Başbakan, şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değerinin 3 milyar lira, ilaç sayısının da 577 olduğunu söyledi.

Yıldırım, proje sonunda 6,1 milyar liralık bir kaynağı Türkiye ekonomisine akacağına dikkat çekti.

Hedefin ilaçta yüzde yüz yerlileşmek olduğunu belirten Yıldırım, "Böylece dövize bağımlılığımız da ortadan kalkacak" dedi.