Kule radarlar kural ihlali yapan sürücüleri "yakalıyor"

Edirne'de farklı noktalarında yer alan sabit kule radarlar, kural ihlali yapan günde ortalama 600 sürücü tespit ediyor.

Edirne'de, farklı noktalarda yer alan sabit kule radarlar, kural ihlali yapan günde ortalama 600 sürücü tespit ediyor.



Geçen yıl kurulan ancak daha sonra devre dışı bırakılan radar sistemi, 3 hafta önce yeniden aktif hale getirildi.



Kentte 4 gidiş-geliş olmak üzere 8 noktada hız ölçümü, 5 noktada ise kırmızı ışık ihlali yapan sistem ile devreye girdiği 25 Ekim'den sonraki ilk 3 günde, 2 bin 150 sürücüye ceza kesildi.



Sistem ile günde ortalama 600 kural ihlalinde bulunan sürücü tespit ediliyor. Bu tespitlerin yüzde 60'ının kırmızı ışık ihlali olduğu belirtiliyor.



Şehir içinde otomobiller için saatte 50 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda da 110 kilometre hız sınırının uygulandığı sistemde, ambulans ve itfaiyeye yol vermek amacıyla yapılan ihlaller belirlenerek duyarlı sürücülere ceza uygulanmıyor.



Kule radarlardan ceza işlemi gören sürücü Habip Aydın, bazı güzergahlarda hız limitinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.



Kule radarların yerini bildiği halde ceza aldığını dile getiren Aydın, "Uygulama güzel de bunun yerine göre hızının limitinin arttırılması gerekiyor." dedi.



Sürücü Orhan Keser de radarlar nedeniyle trafik akışının yavaşladığını savunarak, uygulamadan şikayetçi olduğunu kaydetti.



Ürfet Polat ise radar uygulamasının trafik güvenliği açısından güzel olduğunu ancak bazı yollarda hız limitinin arttırılması gerektiğini ifade etti.