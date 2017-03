Küfe örmeyle geçen bir ömür

Kastamonulu 84 yaşındaki Kemal Usta, 11 yaşında babasından öğrendiği küfe örme zanaatini, Fatih'teki küçük dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dünyaya gelen Kayaoğlu, ailesiyle İstanbul'a göç etti. Kayaoğlu ve babası, sepet ve küfe örmek için Fatih Eminönü'nde bir dükkan kiraladı. Babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Kemal Kayaoğlu, 73 yıldır imalata devam ediyor.

Her gün sabah namazını kıldıktan sonra Eyüp'ten dükkanını açmak için yola koyulan ve akşama kadar küfe ördükten sonra otobüsle evine dönen Kayaoğlu'nu görenler, 84 yaşında hala mesleğini sürdürüyor olmasını takdir ve saygıyla karşılıyor.



"Meslek plastik ürünlere yenildi"



Kemal Kayaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden sepet ve küfelerin kömürden meyve sebze taşımaya kadar hemen her işte kullanıldığını söyledi.



Eskiden küfe örmeciliğinin çok yaygın olduğunu aktaran Kayaoğlu, "Bugün meslek plastik ürünlere yenildi ve benimle birlikte Eminönü'nde küfe ören sadece bir kişi kaldı." dedi.



İstanbul'da ilk dükkanı açtıktan 4-5 yıl sonra bugün her sabah açmayı sürdürdüğü Küçükpazar'daki yerine taşındığını anlatan Kayaoğlu, 8 çocuğunu dükkanının üst katındaki evinde ve tamamen el emeğinden kazandığı parayla büyütüp evlendirdiğini anlattı.

Kayaoğlu, 15 yıl önce Küçükpazar'daki evi ve dükkanının yandığını dile getirerek, daha sonra Eyüp'e taşındığını ama hala harap haldeki, 60 yıllık dükkanını terk etmediğini ancak iş yerine boşaltma kararı çıktığını ifade etti.