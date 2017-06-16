Kudüs'ün eski şehrinde Türk esintisi

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Burc Lak-Lak Toplum Merkezinin avlusunda düzenlediği ilahi ve sema gösterisi, işgal altında yaşayan Filistinlilere eşsiz saatler yaşattı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ilahi ve sema gösterileriyle Türkiye'deki ramazan akşamları esintileri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili eski şehrine taşındı.



Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nin katkılarıyla bu merkeze ait binanın avlusunda gerçekleştirdiği ilahi ve sema gösterisi, işgal altında yaşayan Filistinlilere eşsiz bir akşam yaşattı.



Merkezin davetiyle Kudüs'e gelen semazenler ve musiki grubu, Türkiye'nin ramazan akşamlarını Filistinlilerin de yaşamasını sağladı.



Burc Lak-Lak Toplum Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Muntasır Dukaydik, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan ramazan akşamlarının atmosferini Kudüs'teki Filistinlilere taşımanın mutululuğunu yaşadıklarını söyledi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) kendilerine sağladığı bütçe ile bu programı düzenlediklerin belirten Dukaydik, semazenlerin ve musiki grubunun bu gösteriyle Türk kültürünün Kudüslü Filistinlilerce tanınmasına vesile olduğunu ifade etti.



Program, gece yarısına kadar devam eden sema gösterisi ve okunan ilahilerin ardından sona erdi.