Kudüs'ün bölünmesine ilişkin yasa tasarısı onaylandı

Tasarı, İsrail parlamentosu Knesset’teki ilk turda onaylandı.

Kudüs'ün bölünmesine ilişkin yasa tasarısının İsrail parlamentosu Knesset’te yapılan ilk turda onaylandığı bildirildi.



İsrail’deki Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yer alan haberine göre, "İsrail'in başkenti Kudüs" adlı kanunda düzenleme yapılmasını öngören yasa tasarısı ilk turda 41 oya karşı 51 oyla kabul edildi.



Yasa tasarısı, Kudüs'ün bölünmesiyle ilgili herhangi bir müzakerede, salt çoğunluk yerine 80 milletvekilinin oyunu şart koşuyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başkanlığındaki Likud Partisi tarafından kabul edilen yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak iki turdan daha geçmesi gerekiyor.