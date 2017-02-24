Kudüs'teki Yahudi varlığı güçlendiriliyor

İsrail hükümetinin, "Kudüs'teki Yahudi varlığının güçlendirilmesi" kapsamında Kudüs Belediyesine, yapmayı planladığı bazı projeler için 190 milyon dolar tahsis edilmesini onayladığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, biri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurduğu diğeri de bakanlar ve belediye yetkililerinin yer aldığı iki komisyonun, Kudüs Belediyesinin "Kudüs'teki Yahudi varlığının güçlendirilmesi" kapsamında yapmayı planladığı bazı projeler için 700 milyon şekel (190 milyon dolar) tahsis edilmesini onayladığı kaydedildi.



Haberde, Kudüs Belediyesinin projeleri için tahsis edilen 190 milyon doların, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce turisti karşılamak için Kudüs'teki turizmi geliştirmeyi hedeflediği savunuldu.



İsrail Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin ise bu projelerle Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalması hedeflendiğini ifade ederek, "Bu bütçe, ekonomik ve ulusal durumunu güçlendirerek Kudüs'ü bir adım daha ileriye doğru taşıyacak." ifadesini kullandı.



Kudüs'teki İsrail belediyesi son 2 ayda, kentin doğu kesiminde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde 800'den fazla yeni konut inşasını onaylamıştı.



Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları kurumları, Kudüs Belediyesinin Filistinlilere bina ruhsatı vermezken, Yahudi yerleşimcilere yeni inşaat izni vererek, Kudüs'te Filistinlilerin sayısını azaltmayı hedeflediğini ifade ediyor.