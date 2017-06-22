Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik

Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ebu Dis beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan olaylarda plastik mermiler nedeniyle 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz sonucu 28 Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği duyurulan açıklamada, Kızılay ekiplerinin Filistinlilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ve ardından yaralıların Ramallah'ta bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Ebu Dis beldesinde zaman zaman yapılan baskınlar sırasında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanıyor.