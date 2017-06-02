Kudüs'te Filistinlilerin "en büyük kandil" yürüyüşü

Ellerinde kandillerle yürüyen ve toplum merkezinde ramazan etkinliklerine katılan grup, Kudüs'ün tarihi Müslüman ve Arap kimliğine vurgu yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli çocuk ve gençler, ramazan ayı dolayısıyla kentle özdeşleşen etkinlik kapsamında kandillerle kadim şehrin sokaklarında dolaşarak tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nin bahçesinde kurulan dev kandile kadar yürüdü.



Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili eski şehrin Şam Kapısı, Sahire Kapısı, Yeni Kapısı ile Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'ndan geçen Filistinli çocuk ve gençler, ellerindeki kandillerle eski şehrin sokaklarında gezdi.



Daha sonra katılımcılar, Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nde kurulan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki en büyük kandilin çevresinde toplandı.



Filistinliler, ışıklandırılan dev kandilin yanında düzenlenen etkinlikle ramazan ayının atmosferini doyasıya yaşama fırsatı buldu.



Burc Lak-Lak Toplum Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Muntasır Dukaydik, AA muhabirine, etkinliğin amacının ramazan ayının atmosferini yaşatmak ve işgal altındaki Kudüs'ün Arap ve Müslüman kimliğine vurgu yaparak İsrail tarafından Yahudileştirilmeye çalışılan kentin gelenek ve göreneklerini korumak olduğunu söyledi.



Dukaydik, "Eski şehrin tüm kapılarından ve Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'ndan başlayan bu kandil yürüyüşümüz Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'mizde kurulan dev kandile kadar sürdü. Filistinlilerin kendi elleriyle inşa ettikleri ve ışıklandırdıkları bu devasa Kudüs kandilinin amacı, Kudüs'ün Müslüman Arap ve Filistinlilik kimliğine ilişkin bir mesaj vermektir." dedi.



Muntasır Dukaydik, Filistinli çocukların kültür ve medeniyetinin izinde yürüyerek yetişmeleri için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Kudüs işgal altında olsa da her şeye rağmen kimliğinin Arap ve Müslüman olduğuna dikkati çeken Dukaydik, "Çocuklarımıza ramazan ayını onur ve şerefle ihya etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Kudüs'ün Arap kimliğini de unutmuyoruz. Bizim bu etkinliğimize destek veren Hristiyan Arap kardeşlerimiz de oldu. Kandil yürüyüşünün bir kısmı da Hristiyan Arapların mahallesinden başladı." diye konuştu.