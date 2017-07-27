Kudüslü Müslümanlar "Aksa zaferini" kutluyor

Kudüslü alimlerin Aksa'da namaz kılma çağrısının ardından, Filistinliler tarihi Eski Şehir bölgesinde kutlamalar yaptı.

Kudüslü alimlerin Mescid-i Aksa'ya giriş çağrısının ardından Filistinli Müslümanlar sevinç gösterilerinde bulundu.



Alimlerin çağrısından sonra Harem-i Şerif'in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin farklı noktalarında kutlama yapan Filistinli kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar mutluluktan gözyaşı döktü. Filistinliler kutlamaları sırasında zaman zaman tekbirler getirerek, sevinç çığlıkları attı.



Filistinli vatandaşlardan Nehle İbrahim, "Kudüslülerin fedakarlıkları, yorgunlukları boşa gitmedi. Ancak Allah'ın yardımıyla zafere ulaştık. Tek isteğimiz Mescid-i Aksa'daki hakkımızdır. Bu zafer, tüm Müslümanlarındır." dedi.



Filistinli genç Abdurrahman Nitşe de "Biz Mescid-i Aksa'nın murabıtlarının (gönüllü muhafızlar) sayısının bu kadar olmasına şaşırdık. Bu sayı ve birlik, Aksa konusundaki taleplerin gerçekleştirilmesini sağladı." ifadelerini kullandı.



Ayet Colani isimli kadın ise "Sevinçten kalbim duracak gibi oluyor. Bugün olan bizim için büyük bir fetih gibidir, büyük bir mutluluktur. Bugün bu hakkımızı nasıl aldıysak inşallah Kudüsümüzü de geri alacağız ve onlardan temizleyeceğiz." diye konuştu.



Kutlamalara rağmen kuşkuları olduğunu ifade eden İlham Halil adlı Filistinli kadın ise "İsrail'in şehrimize ve mescidimize karşı yeni gizli planları vardır. İsrail'in daha büyük şeyler yapmasından endişe ediyoruz." ifadeleriyle endişesini dile getirdi.



Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab ile Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den oluşan Kudüslü alimler, İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'ya yönelik taleplerini yerine getirmesinin ardından bugün Harem-i Şerif'e girme çağrısı yapmıştı.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.



Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.