Küçükbaş kurbanlıklar 750-950 lira arasında satılıyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'de son yıllarda kırmızı et üretim sorununun yaşandığına dikkati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiriciden kaynaklanmadığını, Anadolu topraklarının küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olduğunu ve yetiştiricilerin de alın teriyle bu mesleği yaptıklarını söyledi.



Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stoku bulunduğuna işaret ederek, "İthalata ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş hayvan sayısı da yeterlidir." ifadesini kullandı.



Halen canlı küçükbaş hayvan piyasasında fiyatların kilogram başına 17-19 lira seviyesinde olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:



"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."