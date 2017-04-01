Küçük Ömer Faruk'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Van'daki toplu açılış töreninde Başbakan Yıldırım'dan izin alarak çıktığı platformda konuşma yapan 11 yaşındaki Ömer Faruk Danışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini anlattı.

Van'daki toplu açılış töreninde Başbakan Binali Yıldırım'dan izin alarak platformda konuşma yapan 5. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Danışman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.



Beşyol Meydanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmayla ilgi çeken 11 yaşındaki Danışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyledi.



Kentte düzenlenen bütün AK Parti mitinglerine katıldığını anlatan Danışman, şöyle konuştu:



"Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. AK Parti'ye sevdalıyım. Miting öncesi Başbakanımızın yanına giderek izin istedim. Başbakanımız da konuşmama izin verdi. AK Parti'yi çok seviyorum. Bu partiye sevdalı olan biri için de siyaset erken değil. Burada Başbakan ile görüşmek benim için çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı'yla da en kısa sürede görüşmek istiyorum."



"OĞLUM, ERDOĞAN SEVDALISI"



Anne Aygül Danışman da oğlu Ömer Faruk'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı olduğunu ve onun yolunda ilerlediğini anlattı.



Anne Danışman, şunları kaydetti:



"Oğlum, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi okulları okumuşsa o okullara gitmek istiyorum.' diyor. Herkesin bir sevdiği, bir tutkusu var. Bir futbolcu, bir sanatçı gibi benim oğlum da Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıdır. Odasının her tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafları asılı. AK Parti'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yeni fotoğraflarını getirip odasına asar."