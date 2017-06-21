KTÜ'ye özel yetenek sınavı ile 120 öğrenci alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna, (BESYO) özel yetenek sınavı ile 120 öğrenci alınacak.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, BESYO antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile spor yöneticiliği lisans programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, antrenörlük eğitimi programına 40, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programına 50, spor yöneticiliği programına ise 30 olmak üzere toplam 120 öğrenci alınacağı ifade edildi.



Başvuruların 3-7 Temmuz arasında yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, beceri koordinasyon testinin ise 12-16 Temmuz'da BESYO Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.