İran'da "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi" başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi" için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İranlı öğrenciler haber ajansı ISNA'nın haberine göre, İran'ın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi", Ruhahi, Putin ve Aliyev'in katılımıyla Tahran'da başladı.



Zirve'de, Rusya, Azerbaycan ve İran arasında oluşturulan üçlü işbirliği mekanizmasının sürdürülmesi, enerji ve ulaştırma projeleri, ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele konularının ele alınacağı belirtildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve kapsamında gittikleri Tahran'da, İran Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.



İlki geçen yıl ağustos ayında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de yapılan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, terörle mücadele, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü, enerji ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi gibi konuları içeren bir bildiriye imza atmıştı.