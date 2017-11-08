Musk ile elektrikli otomobil ve sürdürülebilir enerji görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın Elon Musk'ı kabulünde Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji konuları hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş adamı Elon Musk'ı kabulünde Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.



Kalın, Erdoğan'ın Musk ile görüşmesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Kalın, Elon Musk'ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." dedi.



Türksat 5A-5B uydularının Türkiye'nin kendi ulusal uydu üretim sürecine geçişte çok önemli bir merhaleyi temsil etiğini kaydeden Kalın, "Türksat 6 uydusu da tamamen Türkiye'de üretilecek kendi teknolojik imkanlarımızla." diye konuştu.



"OTOMOBİL VE TESLA DA KONUŞULDU"



Kalın, bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil meselesini ve Tesla'yı da konuştuğunu ifade ederek şöyle devam etti:



"Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."