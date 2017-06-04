Kreş öğrencilerinden Suriyelilere yardım

Malatya'da özel bir kreşin öğrencileri, ailelerinin de desteğiyle topladıkları yardımları Suriyelileri ulaştırmak üzere Kızılaya teslim etti.

Türk Kızılayı Malatya Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki özel bir kreşin öğrencileri nakdi yardımların yanı sıra oyuncak ve giyecek yardımında bulunarak savaştan zarara gören Suriyelileri yalnız bırakmadı.



Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, çocukların bu duyarlılığının dünyanın kurtuluşu için gelecek neslin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.



Yardımdan dolayı çocuklara teşekkür eden Yalçın, şu ifadelere yer verdi:



"Harçlıklarından biriktirdikleri paraları bir araya getirmeleri, kendileri giyebilecekken kıyafetleri satın alıp paketlemeleri, tam oyun çağındaki bu miniklerin oyuncaklarını çıkarsızca paylaşabilmek adına bağışlaması bizleri duygulandırmaktadır. Bu nesili yetiştiren öğretmenlerimize ben minnettarlığımı sunmaktayım."



Kreşi işletmecisi Emine Akkurt da öğrencilerin istediği üzerine çalışma başlattıklarını ve topladıkları yardımları Kızılay'a teslim ettiklerini kaydetti.



Kreş öğrencileri, bağışları almak için kreşe giden Kızılay görevlilerine kutuların taşınmasında yardım etti.