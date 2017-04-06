Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib şehrine bağlı Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanılmasının "tehlikeli ve canavarca bir suç" olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve Suriye'de bu ihtimalin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "İdlib'de yaşananlar, tehlikeli ve canavarca bir suç. Ancak aceleyle fail ilan edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.



Peskov, kimyasal silah saldırısına ilişkin teyit edilmiş ve objektif veriler bulunmadığını ileri sürerek, kapsamlı bir soruşturma yapılmadan elde edilen "aceleci sonuçların" gerçeği yansıtmadığını savundu.



BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda ABD temsilcisinin kimyasal saldırıda ölen çocukların fotoğraflarını göstermesine değinen Peskov, "Gösterilen fotoğraflar belki önemli bir kanıttır, belki de değildir. Belki de duygusal bir göstergeden öte değildir." ifadelerini kullandı.



Peskov, İdlib'deki kimyasal saldırının Esed'e karşı olan ülkeler ve "teröristlerin" yararına olduğunu öne sürdü.



Beşşar Esed rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.