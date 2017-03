KPSS sorusu beni gururlandırdı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, başarısıyla ilgili bir sorunun KPSS'de yer alması kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak bu alanda ülkesi adına en büyük başarıya imza atan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, başarılarının KPSS'de milyonlarca adaya sorulmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Sınavın yapıldığı gün Fransa Açık'ta olduğunu ve sosyal medya ile fazla ilgilenemediğini vurgulayan Çağla, 2016 KPSS sonrasında adaylardan esprili mesajlar aldığını ifade etti.



Konuyla ilgili kendisine gelen tepkilerin çok güzel olduğunu aktaran Çağla, "Başarımla ilgili bir sorunun KPSS'de yer alması beni gururlandırdı ve mutlu etti." dedi.



Grand Slam turnuvalarında tek bayanlarda ön eleme turlarında oynayan ve turu geçen ilk Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, arkadan gelen çok yetenekli raketler olduğunu ve teniste Türkiye'yi çok güzel bir gelecek beklediğini aktararak, şöyle devam etti:



"Sayımız gitgide artıyor. Hem çocukların hem velilerin dünya arenasında yarışmak için çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence Türkiye'yi güzel bir gelecek bekliyor. Başarılar arttıkça ilgi daha fazla artacaktır. Genç arkadaşlarım bu işi çok sevdiklerini hiç bir zaman unutmasınlar. Tenis oynamanın güzelliğini fark etsinler istiyorum. Bazen skorlara çok takılıyoruz. Kayıpları gözümüzde büyütebiliyoruz. Halbuki bu bir oyun ve kaybetmek oyunun bir parçası. Bunu da kabul etmek lazım."



"TENİS GENİŞ BİR KİTLEYE YAYILIYOR"



Her karşılaşma öncesinde çok güzel destek mesajları aldığını belirten Çağla, tenisin bu kadar takip ediliyor olmasının, geçtiğimiz yıllarda mümkün olmadığını ifade etti.



Türkiye'de, futbolun çok geniş bir kitleye hitap ettiğini ve tenisin arka planda kaldığının altını çizen Çağla, "Tenis ülkemizde geniş bir kitleye yayıldı. Her maçımdan önce ve sonra çok güzel destek mesajları alıyorum. Tenisin bu kadar takip ediliyor olması Türk tenisi için gerçekten hayal gibi bir şeydi. Birazcık da başarıyla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. İlk yüze girdikten ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettikten sonra çok ciddi bir kitlenin tenisle ilgilenmeye başladığını gördüm. Bu da bana, sayımız ne kadar artarsa, uluslararası arenada ne kadar çok başarı gösterirsek ülkemizde ilginin o kadar artacağı mesajını verdi." diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN EFEKTİF ÇALIŞMA"



Fiziksel açıdan her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini ve skorlar açısından seneye iyi başlayamadığını anlatan Çağla, başarılarını efektif çalışmaya borçlu olduğunu vurguladı.



Mental olarak uzun sürecek sezona iyi hazırlandığını ve bundan sonraki her turnuvanın kendisi için büyük önem arz ettiğini bildiren Çağla, "Bütün elit sporcuların hayatında olduğu gibi ben de disiplinli ve çok çalışıyorum. Evet çalışmak önemli ama ben efektif çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden eksiklere yönelik daha bilinçli antrenman büyük önem taşıyor. Ben de son 3, 4 senedir bunu yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başarılı tenisçi, gelişimin zaman aldığını kabul etmenin önemine dikkati çekerek, disiplinle ilgili önemli noktaların olduğunu aktardı.



İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile İsviçreli raket Roger Federer'i kendisine idol olarak gördüğünü söyleyen Çağla, tecrübeli oyuncuları sadece korttaki performanslarıyla değil, sporcu kişilikleriyle de örnek aldığını dile getirdi.



Maçlara motive olmanın önemine de değinen Çağla, karşılaşmalardan önce sessiz ortamda kaldığını ve mutlu olmaya çalıştığını ifade etti.



Futbola duyduğu ilgiden de bahseden Çağla Büyükakçay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Futbolu çok fazla takip edemiyorum. Ben sporu çok seviyorum. Zaman buldukça basketbol maçlarına gitmeye çalışıyorum. Eskiden o kadar ilgili değildim ama Türkiye'de olduğum zaman onları takip etmeye çalışıyorum. Futbolda hem Galatasaray'ı hem de Adana Demirspor'u tutuyorum ama yaptığım iş o kadar vakit alıyor ki takip edemiyorum."