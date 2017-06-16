KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıkladı.
KPSS puanınızı https://sonuc.osym.gov.tr linkinden öğrenebilirsiniz...
KPSS puanınızı https://sonuc.osym.gov.tr linkinden öğrenebilirsiniz...
KPSS'de 15 dakika kuralına dikkat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2017-KPSS alan... Eğitim
KPSS temel soru kitapçığı erişimde ÖSYM tarafından 21 Mayıs'ta yapılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik temel soru kitapçıkları, sınava... Eğitim
Tüm uyarılara rağmen '15 dakika kuralı'na takıldılar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15... Gündem
KPSS'de ilk gün oturumları yapıldı Kamudaki A grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk gün... Eğitim