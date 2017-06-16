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16 Haziran 2017 19:45 | Son Güncelleme: 16 Haziran 2017 19:48

KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS sonuçlarını açıkladı.

KPSS sonuçları açıklandı

KPSS puanınızı https://sonuc.osym.gov.tr linkinden öğrenebilirsiniz...

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