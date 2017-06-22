KPSS savcısını tehdide 11 yıl 10 ay hapis

Cumhuriyet Savcısı Erkman'a, KPSS'deki usulsüzlük iddialarını soruşturduğu dönemde telefonla şantajda bulunmaktan yargılanan Öztürk'e, 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'a, KPSS'deki usulsüzlük iddialarını soruşturduğu dönemde, "örgüt üyelerinin gözaltına alınmasını ve yasa dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesini engellemek için" telefonla şantajda bulunmaktan yargılanan Nuri Öztürk, 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Öztürk ile taraf avukatları katıldı.



Son sözü sorulan sanık Öztürk, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Cafer Aşık, Öztürk'ün "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "şantaj" suçundan 2 yıl 6 ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay 15 gün cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.