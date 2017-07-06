KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da yapılacak sınava başvuranlar, giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

2017-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak 2017-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.



Duyuruya göre, 16 Temmuz saat 10.00'da yapılacak sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.