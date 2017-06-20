KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 27 Mayıs 2017'de uygulanan KPSS alan sınavlarının 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 28 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan KPSS alan sınavlarının 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) giren adayların cevap kağıtlarının görüntülerini ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemeleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bugünden itibaren 10 gün süreyle inceleyebilecekleri bildirildi.



21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 2017- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek- genel kültür- eğitim Bilimleri) sınavına giren adayların cevap kağıtları ve soruları da https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.



Adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görebilecekler.



Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.