KPSS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2017 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuruları başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS lisans düzeyinde, 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacak.



Adayların tümü, 21 Mayıs 2017'de sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz'da uygulanacak.



Sınava başvuracak adayların KPSS Lisans Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



2017-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak ve ücret ödeme için son gün 24 Mart olacak.



2017-KPSS alan sınavları olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe, hukuk, iktisat, istatistik, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri başvuruları 27-31 Mart'ta alınacak. Ücret ödeme için son gün 3 Nisan olacak.



6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği hükümlerine göre, ÖSYM ile Sayıştay Başkanlığı arasında her yıl imzalanan protokol doğrultusunda yapılan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına alınacak adayların belirlenmesinde 2017 yılından itibaren KPSSP48 puanı kullanılacak.



Bu nedenle, önceki yıllarda KPSS puanı şartı aranmayan bu sınava katılmayı planlayan adayların KPSSP48 puanının hesaplanmasında gerekli testleri cevaplamaları gerekiyor.



ALAN TESTLERİNİN HER BİRİ AYRI KİTAPÇIKTA YER ALACAK



Öte yandan ÖSYM tarafından 2017 KPSS kılavuzunda değişiklikler yapıldı. Buna göre, 2017- KPSS sınav uygulamasında, genel kültür-genel yetenek testi için verilen süre 120 dakikadan 130 dakikaya çıkarıldı.



Aynı gün içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 160 dakikalık iki oturum halinde ve her oturumda 5 testin yer aldığı KPSS alan bilgisi sınav uygulaması, iki günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda ve her alanın ayrı bir test olarak uygulanacağı bir formata dönüştürüldü.



Daha önce 5 testin bir kitapçıkta yer aldığı uygulama yerine her adayın kendi alanı ile ilgili testlere odaklanabilmesine imkan sağlamak üzere alan testleri birbirinden ayrıldı, böylelikle adayların çözmeyecekleri testler için salonda zorunlu olarak bulunma süresi azaltıldı.



Her test için ayrı bir kitapçık ve ayrı bir süre öngören yeni uygulamada kapsam geçerliliğinin artırılması amacıyla test bazındaki soru sayısı 30'dan 40'a çıkarıldı, bunu karşılamak üzere sınav süresine gerekli ilave yapıldı. İstatistik için 60, diğer tüm testler için sınav süresi 50 dakika olarak belirlendi.



KPSS değerlendirme işlemlerinde daha önce doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara dahil edilmiyordu, yeni uygulamada genel yetenek testi ile genel kültür testinin her birinde ve ilgili alan testinde en az bir ham puanı bulunmayan adaylar için ilgili alanda alan testi puanı hesaplanmayacak.



Ekonometri testi, bu alanla ilgili KPSS puanı kullanılmadığından kaldırıldı.



Kullanılmayan KPSS puan türleri sadeleştirildi ve şu şekilde uygulanmasına karar verildi:



"Lisans düzeyinde yapılan KPSS'lerde alan testleri (işletme, muhasebe, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik) cumartesi ve pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacak.



Daha önce 16 alanda yapılan ÖABT sınavı Okul Öncesi Öğretmenliğinin de eklenmesi ile 17 alanda yapılacak. ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ilgili yılda yapılan İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacak.