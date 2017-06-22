Kozluk, şehitlerini unutmuyor

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığınca, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu, iftar yemeği verildi.

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığınca, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu, iftar yemeği verildi.



Kozluk Kaymakamlığınca, şehit öğretmen Yalçın'ın adının verildiği konukevi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Ahmet Deniz, Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, şehit öğretmen Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, amcası Fatih Yalçın, dayısı Osman Gümüşçü ile ilçedeki şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Valisi Deniz, programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın 30 yılı aşkındır bu bölgede kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmadığını söyledi.



PKK'lı teröristlerin 9 Haziran'da öğretmen Yalçın ve iki uzman çavuşu şehit ettiğini anımsatan Vali Deniz, şöyle devam etti:



"Hainler, o gün hain yüzlerini bir kez daha gösterdi. 30 yıldır bu bölgede kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmayan bu hainler o gün yüreğimize ateş düşürdüler. Sadece öğrencilerine öğretmenlik yapmak, onlara güzel şeyler öğretmekten başka bir amacı olmayan fidan gibi, gencecik öğretmenimize kıydılar. Güvenliği sağlayan 2 uzman çavuşumuzu şehit ettiler."



Terör örgütünün piyon olduğunu vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:



"Bunların ipini elinde tutanlar Çanakkale'de bu milleti dize getiremediler. Şimdi bu piyonları kullanarak dize getirmeye çalışıyorlar. Asla ve asla bunlar bu milleti dize getiremeyecekler. Bu coğrafyada bir tek terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İş birlikçilerine, siyasi uzantılarına, ne olursa olsun, bu coğrafyadan bu virüsü atacağız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bin yıldır bu coğrafyada kardeşçe yaşıyoruz."



Vali Deniz, terör örgütünün artık gençleri devşirip yandaş bulamadığını ifade ederek, "Bunlar ne yaparlarsa yapsın yaşamaya da devam edeceğiz. Bu günler bunların iyi günleri. Artık halkı kandıramıyorlar. Artık terör örgütü kendine yandaş bulamıyor, gençleri devşiremiyor. Ancak haince, kalleşçe bu tür saldırılara tevessül ediyor." ifadelerini kullandı.



Kozluk Kaymakamı Aktürk de şehitlerin hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, şehitlerin çocuklarının, ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.



Kozluk Belediye Başkanı Işık ise şehit öğretmen Yalçın'ın artık Kozluk'a, Batman'a, Türkiye'ye mal olduğunu kaydetti.



Daha sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu, iftar yemeği verildi.