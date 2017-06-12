Kozluk şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için yürüdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit öğretmen için düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı katleden terör örgütü PKK'yı lanetlemek için yürüyüş düzenledi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünden toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile şehit öğretme Aybüke'nin görev yaptığı okula kadar yürüdü.





Türk Kızılayı Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehit öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.



"ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ"



Şehidin görev yaptığı okula adının verilmesinin ardından hazırlanan "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi" tabelası, eksiyle değiştirildi.





Yürüyüşe katılanlar, okul girişinde kurulan "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" köşesine karanfil bıraktı.



Kaymakam Orhan Aktürk, burada yaptığı açıklamada, şehit öğretmeni unutmayacaklarını söyledi.



Şehit öğretmeni yaptığı güzel etkinliklerle hatırlayacaklarını anımsatan Aktürk, "Biz onu hep iyi hatırlayacağız. Bir kahpe kurşun gelmeyecek, gelmeyecek, günün birinde o da gelip ona denk geldi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, Allah rahmet eylesin o bizi görüyor." ifadesini kullandı.