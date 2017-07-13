Koza-İpek Holding sanıkları hakim karşısına çıkacak

FETÖ çatı davasının firari sanığı, Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding davasının görülmesine 20 Eylül'de başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding soruşturması kapsamında hakkında dava açılan 45 sanık, 20-21 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı ve Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" "özel bölgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hazırlanan iddianame üzerindeki çalışmasını tamamlayarak, tensip zaptı hazırladı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'in avukatının tahliye talebini reddetti. Heyet, tutuklu sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Ayfer, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci Bolat, Umut Gümüşkaya ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun da tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Cafer Tekin İpek'in duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, diğer sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Ayfer, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci Bolat, Umut Gümüşkaya ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun duruşma gün ve saatinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonunda hazır bulundurulmalarını istedi.



Heyet, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine hakkında dava açılan sanık Hamdi Akın İpek ile 20. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Şaban Aksöyek ile ilgili dosyaların karara çıkıp çıkmadığının sorulması, çıkmışsa karardan, çıkmamışsa iddianameden bir örneğin kendilerine gönderilmesi için her iki mahkemeye müzekkere yazılmasına hükmetti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak sanıkların ByLock kayıtlarının sorulmasına karar veren mahkeme, sanıkların ve aile fertlerinin başta Bank Asya olmak üzere FETÖ/PDY irtibatı bulunan dernek, vakıf, şirket ve gerçek kişiler ile parasal ve üyelik ilişkilerini gösteren Mali Analiz Raporu'nun hazırlanarak mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.



Heyet, Ankara Valiliği İl Dernek Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanıkların FETÖ/ PDY irtibatı nedeniyle kapatılan derneklere üyeliğinin bulunup bulunmadığının bildirilmesini istedi.



Heyet ayrıca, müştekiler Barış Bozkurt ve Galip Öztürk'ün şikayet ve delillerinin tespiti için bulundukları yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi.



Davanın, 20-21 Eylül 2017'de saat 09.00'da görülmesine karar veren mahkeme, sanıklar ve müdafilerine duruşma gün ve saatini bildirmek için çağrı kağıdı çıkardı.