Köyün sıra dışı kafesi kitap kurdu çocukların hizmetinde

Bayburt'un Beşpınar köyünde öğrentmenlik yapan Özel, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve unutulan "köy odası" geleneğini yaşatmak amacıyla çocuklara özel sıra dışı bir kafe tasarladı.

Bayburt'un Beşpınar köyünde öğretmenlik yapan Emre Özel, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve yörede yüzlerce yıllık geçmişi olan ancak her geçen yıl unutulan "köy odası" geleneğini yaşatmak amacıyla çocuklara özel sıra dışı bir kafe tasarladı.



Görev yaptığı Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nda daha önce de öğrencilerine tasarımını ve düzenlemesini yaptığı "galaksi tavan" siteminin yer aldığı sınıfta "yaşayarak ve dokunarak" öğrenme fırsatı sunan Özel, şimdi de öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Kıraat Kafe" adını verdiği "köy çocuk odası" hazırladı.



Özel, kent merkezine 47 kilometre uzaklıktaki köyde 1985'te köy odası olarak 2 katlı inşa edilen ancak uzun yıllardır atıl durumda olan binanın 2'nci katını, çocukları okul dışındaki zamanlarında kitap okumaya yönlendirmek amacıyla onların ilgisini çekecek şekilde düzenledi. Özel'in öğrencileri için hayata geçirdiği yeni projesi sayesinde, atıl durumdaki binadan şimdilerde kitap okuyan ve oyun oynayan çocukların cıvıl cıvıl sesleri yükseliyor.



"İSTEDİKLERİ KİTABI OKUYABİLİYORLAR"



Emre Özel, yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirme sebebinin öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.



Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak bir proje yapmak istediğini anlatan Özel, şunları söyledi:



"Dedik ki öğrencilere bir kafe tasarlayalım, ismi de Kıraat Kafe olsun. Zamanında Osmanlı Devleti’nde insanların kıraat kafelerde kitap okuduklarını, orada bir araya gelip sohbet ettiklerini, kaynaştıklarını biliyorduk. Dedik ki bu felsefe üzerinden bir proje geliştirelim. Hayata geçirdiğimiz Kıraat Kafe’de öğrenciler gelip istedikleri kitabı, yayını takip edebiliyorlar. Bunun karşılığında da bu Kıraat Kafe’nin olanaklarından istedikleri gibi yararlanabiliyorlar."



"BURAYI ÇOK SEVDİK"



Kafeye gelen öğrencilerden Meryem Memiş, okuldan sonra arkadaşlarıyla geldikleri kafede derslerini tekrar ettiklerini, ödevlerini yaptıklarını dile getirerek "Oyunlar oynuyoruz. Kendimizi daha da geliştiriyoruz. Burayı çok sevdik." dedi.



İlayda Vural da okuldan sonra koşa koşa kafeye gittiklerine işaret ederek "Burası tek yönlü bir yer değil. Okul kapanınca kütüphane de kapalı olduğu için burada ödevlerimizi hem internetten hem de buradaki kitaplardan araştırarak yapabiliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, kitap okuyoruz. Burada herkes yeteneğince istediği şeyi yapabiliyor." diye konuştu.



Köylerindeki köy odalarının yalnızca büyükler ve erkekler için olduğunu, çocuklar için de bir köy odası açılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Müşerref Yavuz, arkadaşlarıyla burada eğlendiklerini, yemek yediklerini, çay demleyip sohbet ederek içtiklerini kaydetti.



Ömer Fariz Ördek ise köy odasını çok sevdiğine dikkati çekerek "Akşamları canım sıkılınca buraya gelip kitap okuyarak oyunlar oynuyorum. Emre hocamızın yaptığı bu proje hepimizin zekasının ve fikrinin gelişmesini sağlıyor." dedi.