Köylü çocuklar 'olimpiyat' hedefiyle kayıyor

Isparta'nın Atabey ilçesi Harmanören köyünde oturan ve hafta sonları kayak eğitimi alan 7-10 yaşlarındaki 20 çocuk, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz'ın, ülkenin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Merkeze başta İzmir, Antalya, Muğla ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden binlerce sporcu ile ziyaretçinin geldiğini dile getiren Tetik, merkezin tanınırlığının artmasıyla ziyaretçi sayısında da fark edilir artış yaşandığını anlattı.



Tetik, sezonunda on binlerce kişinin faydalandığı merkezin Ispartalılara da katkı sağlamasını istediklerini belirtti.



Bu nedenle özellikle köy çocuklarının kayakla tanışması ve bu spora gönül vererek profesyonel olmasının sağlanması amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Tetik, bunun üzerine köyü Harmanören'deki ailelerle görüştüğünü bildirdi.



Tetik, ailelerinin de onayıyla yaşları 7 ile 10 arasında değişen 20 çocuğu kayak sporuna başlatma kararı aldıklarını vurguladı.



"BÜYÜK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETİYORUZ"



Hafta sonları Davraz'da profesyonel antrenörlerden eğitim alan çocukların tüm kayak malzemelerini kendisinin ücretsiz karşıladığını anlatan Tetik, "Çobanisa, Harmanören, Büyükgökçeli gibi köylerden çok kaliteli sporcular yetiştirip, bunların Davraz Kayak Merkezi'ne mal olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Köydeki çocukları topluma kazandırmak ve faydalı hale getirmek için mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Tetik, şöyle konuştu:



"Önce Türkiye, sonra Avrupa ve en son da olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz. Önemli olan spor yeteneği olan çocukları burada yakalayıp, onları uluslararası seviyeye taşıyabilmek. Hedefimiz kayakta, köyden olimpiyata ulaşmak. Hedef büyük olacak. Hedef küçük olduğunda da küçük kalırsınız. Hep büyük düşünmeyi öğretiyoruz."



"PROFESYONEL SPORCU OLMAK İSTİYORUM"



Harmanören köyünden 10 yaşındaki Zübeyde Şansoy ise ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Bu durumdan çok memnun olduğunu dile getiren Şansoy, ileride profesyonel sporcu olmak istediğini kaydetti.



Eğitim alan 10 yaşındaki İbrahim Büyükçaylı ise kayakla tanışmadan önce köyde okula gitmek dışında bir şey yapmadığını anlattı.



Ömer Tetik sayesinde kayak yapmaya başladığını belirten Büyükçaylı, hedefinin uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu bildirdi.



Büyükçaylı, kayak eğitimlerine ara vermeden devam edeceğini söyledi.