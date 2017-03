Köylerdeki binalarda hasar var

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var." dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Samsat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var. Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.



Kutlu, saat 14.07'de Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalar olduğunu söyledi.



SAMSAT'TA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Şehir merkezinde büyük bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kutlu, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde de hasar olan yerler var. Bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var. Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



Kutlu, can kaybına ilişkin henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını sözlerine ekledi.



"CAN KAYBI YA DA CİDDİ BİR YARALI YOK"



AFAD Başkanı Halis Bilden, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depreme ilişkin, "Şimdiye kadar can kaybı ya da ciddi bir yaralı yok. İki köyümüzde biraz hasar görünüyor. 6 ilden arama kurtarma birlikleri sevk ettik." dedi.



Bilden, saat 14.07 sıralarında merkez üstü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ardından birkaç artçı sarsıntının kaydedildiğini ifade etti.



Artçıların bir süre devam edeceğini ancak etkisinin 4'ün altına gerilediğini aktaran Bilden, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar can kaybı ya da ciddi bir yaralı yok. İki köyümüzde biraz hasar görünüyor. 6 ilden arama kurtarma birlikleri sevk ettik. Ayrıca AFAD mobil tırını da bölgeye yönlendirdik. Battaniye ve gerekli araç gereç ihtiyacını giderdik. Vatandaşlarımızdan ricam bir süre çatlamış evleri kullanmamaları yönünde. Bunu Çanakkale'de de söylemiştik. Adıyaman valisi, belediye başkanı ve Samsat kaymakamımızla sürekli irtibat halindeyiz. Biz de durumu yerinde görmek üzere ekibimizle birlikte yola çıktık."



"2 KÖYDEKİ EVLERDE HASAR VAR, CAN KAYBI YOK"



Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, Samsat ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle 2 köydeki evlerde hasar oluştuğunu, can kaybı ise olmadığını bildirdi.



Altuğ, yaptığı açıklamada, Samsat'taki depremin ardından ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Depremin ardından Vali Abdullah Erin başkanlığında kurulan kriz masası olarak çalışmalarının devam ettiğini aktaran Altuğ, "2 köydeki evlerde hasar var. Can kaybı yok. Bölgeye ekiplerimizi sevk ettik. Görevlilerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.