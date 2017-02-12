Köyde çoban kayak merkezinde antrenör

Isparta'nın Çobanisa köyünde çobanlık yapan Emrah Perçemkaya, bir yandan da Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler ile köyündeki çocuklara snowboard eğitimi veriyor.

Isparta'nın merkeze bağlı Çobanisa köyünde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Perçemkaya, çocukluğundan bu yana anne ve babası gibi çobanlık yapıyor.

Maddi imkansızlıklar yüzünden liseden sonra okuyamayan Perçemkaya'nın hayatı, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün 10 yıl önce açtığı ve 15 gün süren kayak kursu ile değişti.

Köyünün 5 kilometre uzağındaki Davraz Kayak Merkezi'nde kayak kursuna katılan Perçemkaya, kursu başarıyla tamamlanmasının ardından kayak eğitimine devam etme kararı aldı. Bir yandan çobanlık yaparken diğer taraftan kayak eğitimini sürdüren Perçemkaya, önce kayak, ardından da snowboard alanında kendini geliştirdi.

EN BÜYÜK ARZUSU KÖY ÇOCUKLARINA KAYAK SPORUNU ÖĞRETEBİLMEK

11 yıl boyunca kayak ve snowboard yaptıktan sonra antrenör olmak için Türkiye Kayak Federasyonuna başvuran Perçemkaya, Erzurum'da katıldığı kursu başarıyla geçerek 1. kademe antrenörlük belgesini aldı.

Antrenör olduktan sonra Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard eğitmenliğine başlayan Perçemkaya, Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler ile köyündeki çocuklara snowboard eğitimi veriyor.

En büyük arzusu, imkansızlık içerisindeki köy çocuklarına kayak sporunu öğretebilmek olan Perçemkaya, kendisine işini soranlara önce "Çobanım" dediğini anlattı.

Davraz Kayak Merkezi'nin ziyaretçi sayısı arttıkça çobanlığa ayırdığı vaktin azaldığını belirten Perçemkaya, artık ağırlığı antrenörlüğe verdiğini kaydetti.

Yaşadığı köydeki çocukların da başarılı olmasını istediğini dile getiren Perçemkaya, "Çobanlık yaparken snowboard yapmaya başladım. Köydeki çocuklar da beni örnek alarak hepsi kayağa ve snowboarda merak saldı. Biz Davraz Kayak Merkezi'nde ne kadar çocukları geliştirirsek, Isparta ve Türkiye için madalya alırsak kendimizi gösterebiliriz." dedi.