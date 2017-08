Köy yaşamından dünyaya açıldı

Mersin'de, hemcinslerinin yaşadığı sıkıntıları Arslanköylü kadınlarla oluşturduğu tiyatro grubuyla anlatan 60 yaşındaki Ümmiye Koçak'ın başarı hikayesi, tüm dünyaya yayıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de kurduğu tiyatro grubuyla hemcinslerinin sesini dünyaya duyuran, bir reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile kamera karşısına geçen 60 yaşındaki Ümmiye Koçak, kadınlara 'hayallerinin peşinden koşmaları" tavsiyesinde bulunuyor.



Koçak, yıllar önce gelin geldiği Toroslar'ın zirvesindeki Arslanköy'de sıradan bir hayat yaşamak yerine hayaller kurmayı tercih etti. Hayallerini gerçekleştirmek için adım atmaya karar veren Koçak, köyde ev temizliğinden tarlada çalışmaya kadar birçok işi yapan kadınların seslerini duyurmak için 2001'de Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunu kurdu.



Oynadıkları oyunlarla köylü kadınların gündelik yaşamdaki sıkıntılarını anlatmayı başaran, çektiği "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan Koçak, birçok kişinin görmeyi hayal ettiği ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynadı.



Ümmiye Koçak, tiyatro kurarken yaşadığı sıkıntıları, sonrasında köydeki değişimi ve başarı merdivenlerini nasıl tırmandığını anlattı.



Arslanköy'e gelin geldikten sonra çocuk bakmaktan temizliğe, tarla işlerinden hayvanların bakımına kadar birçok işi yaptığını belirten Koçak, aynı zamanda gündelik hayatta yaşadıklarını, geceleri öykü olarak kaleme aldığını söyledi.



Köylerine gelen bir tiyatro ekibinin gösterisini izledikten sonra oyuncuların gerçekte ve rolleri sırasında farklı isimler kullandığını öğrendiğini anlatan Koçak, şöyle konuştu:



"Tiyatro oyununu izledikten sonra köyde gördüğüm sorunları, yanlışları, farklı isimler altında anlatmak için tiyatro kurmaya karar verdim. 'Biz de burada varız. Bir şeyler yapıyoruz' diye gösterelim istedim. Kadınları ikna etmek kolay oldu ancak eşlerini ikna etmek zordu. O zaman 40 kapıya gittim 7 kadını bulmak için. Çok argo kelimelerle karşılaştım ancak onların yaptığı her hakaret beni daha da kamçıladı. Çünkü kendimi tanıyordum, ne istediğimi biliyordum ve bunu yapacaktım. Yanlışları gösterme yolu buydu."



Pes etmeyerek gittiği yolun sonunda grubu kurup sahne aldıklarını kaydeden Koçak, hayallerinin ilk adımını böylece gerçekleştirdiğini ifade etti.



Oyunu sahnelemeye başladıklarında olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Koçak, şöyle devam etti:



"Bir oyuncunun eşi geldi 'Ümmiye abla sanki beni yazmışın. Çok güzel olmuş' dedi. Gerçekten de onu yazmıştım. Tiyatroyla bayağı sesimizi duyurduk. Amacım çok kitleye ulaşmaktı. Biz kadınlar istediğimizde her şeyi başarabiliriz. Her şey bizim elimizde. Nene Hatunların torunları olarak, dünyayı yönetecek liderleri de biz anneler doğurduğumuz için bizim bilinçlenmemiz lazım. Onun için de bir şeyler yapmamız lazımdı. Ben de bir şeyler yapmak, kadınların başardığını göstermek için çaba harcadım."



Daha çok kitleye ulaşmak için sinema filmi hazırlamaya karar verdiğini ve komşularından duyduğu hikayeleri yazarak "Yün Bebek"i çektiğini anlatan Koçak, uluslararası ödül alan bu filmle seslerini dünyaya duyurma fırsatı bulduklarını söyledi.



Tiyatro oyunlarıyla bir şeyleri başardıklarını vurgulayan Koçak, "Köyde artık kadın erkek beraber çalışır oldu. Önceden bana argo kelimeler kullanan insanlar sinema filmini çekerken 'Ümmiye abla benim hanımıma da küçük de olsa bir rol ver' dediler ve kendileri geldi. Şimdi herkes 'Bana da rol ver' diyor. Burada ön yargılar yıkıldı." dedi.



Koçak, kadınların istediğinde neleri başarabildikleri gösterdiğine inandığını, bu süreçte yanında olan tüm köylü kadınlara teşekkür ettiğini belirtti.



"ÖNCE HAYAL KURMAK GEREKİYOR"



Başarı için önce hayal kurmak gerektiğine inandığını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:



"Biz kadınlar istersek, kafamıza bir şey koyarsak 'Bunu yapamayız' diye bir şey yok. Nasıl ki biz zamanında reklamlarda bir dantel örtü görünce televizyondan modelini çıkardıysak, çocuklarımızı iyi yetiştirmeyi de kafamıza koymalıyız. İyi evlat yetiştirelim. Bize bir şey sorduğunda 'Ben bilmem baban bilir' dememek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tek istediğim kadınlarımız 'Ben yapamam' demesin. Çünkü yapamayacakları hiçbir şey yok. İstemek önemli ama çok istemeli. Kalbiyle, yüreğiyle, her şeyiyle 'Ben yaparım' desinler. Hayal kurmak beleş. Herkes kurabilir."



Şu an kendini geliştirmek isteyen kadınların birçok seçeneği bulunduğuna işaret eden Koçak, "Her yerde kurslar var. Yeteneklerini ortaya çıkarabilirler. Kadınlar 'Ben başardım' desinler. Emin olun, hem çocukları hem eşi hem de toplum karşısında bu sayede çok daha güçlü bireyler olacaklar. 'Ben bunu olmak istedim ama fırsat olmadı' diyorlar. Oysa şimdi fırsatlar var. Herkes içinde sakladığı hayallerini çıkarıp onun peşinden gitmeli." dedi.



Koçak, yeni bir tiyatro oyunu hazırlığında olduklarını, bu kez organ nakline dikkati çekeceklerini sözlerine ekledi.