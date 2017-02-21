Kötülenen bir Osmanlı var

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu," Bize empoze ettirilen bir tarih var ortada. Kesinlikle kötülenen bir Osmanlı ve onun üzerine kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

Nilhan Osmanoğlu, Kütahya Belediyesince Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Ecdad Kalbe Düşünce" başlıklı söyleşide yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid'in torunu olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.



Aile yaşamlarında Osmanlı geleneklerini ve kaideleri sürdürdüklerini anlatan Osmanoğlu, şöyle konuştu:



"Aslında Türk ailesi geleneklerini uyguluyoruz. Buna ek olarak aramızda uyguladığımız korumaya çalıştığımız protokoller halen mevcut. Yaşı büyük değil, mertebesi ve unvanı büyük olan başta saygı görür. Örnek verecek olursak, benim unvanım sultan ise benden yaşça büyük olsa da bir hanım sultandan daha önce otururum. Bu kaideler halen korunuyor."



Çok fazla televizyon izlemediklerini belirten Osmanoğlu, "Akşamları çok televizyon izlemiyoruz. Bunun yerine huzur sohbetleri yapıyoruz. Ailemizle birlikte yaptığımız sohbetlerde Peygamber Efendilerimizin ve padişah dedelerimizin hayat hikayelerini anlatırız. Bunlardan çocuklarımızla birlikte feyiz alırız. Bu şekilde geleneklerimizi sürdürüyoruz." dedi.



"BİZE EMPOZE ETTİRİLEN BİR TARİH VAR ORTADA"



Osmanlı tarihinin kötülendiğine işaret eden Osmanoğlu, şunları kaydetti:



"Bize empoze ettirilen bir tarih var ortada. Kesinlikle kötülenen bir Osmanlı ve onun üzerine kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çocuklarımıza biz bir şeyleri kötüleyerek değil, ikisini de ortaya koyarak muhakeme güçlerini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız kendi muhakeme güçlerini kullanarak Osmanlıyı sevsin istiyoruz."



Osmanoğlu, son Abdülhamid han döneminde yaşananların tekrar yaşandığına dikkati çekerek, "Ama en azından ona sahip çıkmadığımız için kaybettiğimiz düşüncesini unutmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.