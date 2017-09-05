Kota sistemi denizleri çok rahatlattı

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Türkiye'den Moritanya'ya giden balıkçı filosu ve orkinos kotasının etkisiyle denizlerin rahatlayacağını, avcılık sahasının genişleyeceğini söyledi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Türkiye'den Moritanya'ya giden balıkçı filosu ve orkinos kotasının etkisiyle denizlerin rahatlayacağını, avcılık sahasının genişleyeceğini söyledi.



Malkoç, denizlerle av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona erdiğini anımsattı.



Hava sıcaklığının yüksek olması ve Kurban Bayramı nedeniyle sezona 5 gün geç başlamak istediklerini belirten Malkoç, başlayan av sezonunun bol bereketli geçmesi temennisinde bulundu.



Kurban Bayramı sonrasında daha çok et tüketildiğini, bu nedenle balık tüketiminin az olacağını dile getiren Malkoç, "Av sezonu Kurban Bayramı'na denk geldi. Bu sene o yüzden av sezonunu geç başlatalım istedik. Balığın kasası 20 lira olacak. Palamutlar bu sene biraz ufak." dedi.



Malkoç, bu yıl palamudun az olduğunu, çinekopun ise su sıcaklığı nedeniyle geç çıktığını belirterek, hamsi ve istavritten umutlu olduklarını söyledi.



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Geçen sezonun iyi geçtiğini, balıkçının yüzünün güldüğünü anımsatan Malkoç, Türk sularında bu sezon balıkçı sayısının da büyük oranda azalacağını vurguladı.



Malkoç, şunları kaydetti:



"Bir kısım balıkçı Moritanya'ya gitti. Türkiye'deki balıkçıların yüzde 20'si Moritanya'da şimdi orada avcılık yapıyorlar. Geçen yıl orkinos kotasından dolayı 20-25 tekne de stoktan çekildi. Bu kota sistemi denizleri çok rahatlattı. Bu sistem böyle giderse bunun faydalarını 2-3 sene sonra almaya başlayacağız. Moritanya'ya giden balıkçı filosu ile orkinos kotası çıkıp da bu sene istirahate alınan teknelerden dolayı ülkemizde balıkçılık Türkiye genelinde yüzde 40 azaldı. Deniz rahatlayacak, avcılık sahası