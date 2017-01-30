Köstekli saatler zamana direniyor

Bir zamanlar hemen herkesin cebinde taşıdığı köstekli saatler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tuttu.

Eskiden zamanı öğrenmek için cepte taşınan köstekli saatler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tuttu.



Geçmişte pek çok kişinin yelek ya da ceketlerinin ceplerinde zincir aracılığıyla taşıdığı köstekli saatler, yerini zamanla kol saatlerine bıraktı, hatta vakit giderek akıllı cep telefonlarından öğrenilir oldu.



Adıyaman'da saat ticareti yapan Murat Uyan yaptığı açıklamada, 30 yıldır saat işiyle uğraştığını söyledi. Kol saatlerinin yaygınlaşmasının ardından, elektronik saatlerin çıkması üzerine köstekli saatlere ilginin azaldığını aktaran Uyan, geçmişte haftada 5-10 köstekli saat satarken, şimdilerde bu sayının bire düştüğünü belirtti.



Özellikle cep telefonları ve akıllı saatlerin çıkmasının ardından, köstekli saatlere rağbetin giderek azaldığını anlatan Uyan, bu saatlerin şimdilerle nostaljik olduğunu ifade etti. Uyan, "Köstekli saatleri eski insanlar, bilen insanlar alıyor. Bu köstekli saatlerin eskiden kurmalısı, otomatiği vardı. Gün geçtikçe köstekli saatlere talep olmadığı için üretimi de bitme noktasına geldi." dedi.



Uyan, talep olmadığı için fiyatları da her geçen gün düşen köstekli saatlerin 20-40 liraya satıldığını aktardı.