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Kosova'dan

Kosova'dan "Göçmen Renkler" sergisi

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin kuruluşunun 50. yılına özel düzenlenen "Göçmen Renkler" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
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Kültür Sanat 17 Ocak 2017 - 09:40

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