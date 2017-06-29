Kosova'daki erken genel seçimin sonuçları açıklandı

Kosova'da 11 Haziran'da düzenlenen erken genel seçimin nihai sonuçları açıklandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Valdeta Daka, düzenlediği basın toplantısında seçime katılım ve partilerin oy oranlarını açıkladı.



KQZ'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakı oyların yüzde 33,74'ünü alarak 39 milletvekili çıkardı.



"PAN" ittifakını, oyların yüzde 27,49'unu alarak 32 milletvekili çıkaran Kendin Karar Al Hareketi ve yüzde 25,53'ünü alarak 29 milletvekili çıkaran Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinden oluşan ittifak izliyor.



Sırp Listesi seçimde yüzde 6,12 oy oranı ile 9 milletvekili çıkarırken, Sırp Liberal Partisi (SLS) yüzde 0,49 ile 1, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yüzde 1,08 oy oranı ile 2 milletvekilini meclise yolladı.



KDTP'den Genel Başkan Mahir Yağcılar ve Müferah Şinik'in milletvekili seçildiği bildirildi. Ülkedeki diğer azınlık grupları ise 120 koltuklu mecliste 8 milletvekili tarafından temsil edilecek.



Resmi olmayan verilere göre, seçime katılım oranı ise yüzde 41,30 oldu.



İKİ AYRI KUTLAMA YAPILMIŞTI



11 Haziran gecesi sandıktan çıkan sonucun büyük ölçüde belli olmasıyla başkent Priştine'de "PAN" ittifakı destekçileri ile yalnız başına girdikleri seçimde önemli bir oy oranı elde eden Kendin Karar Al Hareketinin destekçileri iki ayrı kutlama yapmıştı.



Seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışmıştı.