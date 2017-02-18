Kosova-Türkiye maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile deplasmanda oynayacağı maç Arnavutluk'ta yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kosova Milli Takımı'nın ülkesinde UEFA kriterlerini karşılayan mevcut bir stadının olmaması gerekçesiyle maçlarını başka ülkelerde oynadığı belirtildi.



Kosova ile Türkiye arasında 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak maç, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak.