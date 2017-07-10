KOSGEB 14 bin lira ücretle bilişim personeli alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9-14 bin lira brüt ücretle 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 1'i kıdemli̇ yazılım geli̇şti̇rme uzmanı, 5'i yazılım geli̇şti̇rme uzmanı, 1'i kıdemli̇ ağ ve si̇stem yöneti̇ci̇si̇, 1'i ağ ve si̇stem yöneti̇ci̇si̇ olmak üzere sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.



Başvurular, 8 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek. Tek aşamalı sınav için sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi 14-16 Ağustos olarak belirlendi.



Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, "www.kosgeb.gov.tr" internet sitesinde 11 Ağustos'ta ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacak.



Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, kıdemli̇ yazılım geli̇şti̇rme uzmanı ile kıdemli̇ ağ ve si̇stem yöneti̇ci̇si̇ için brüt 14 bin 61,81 lira, yazılım geli̇şti̇rme uzmanı ile ağ ve si̇stem yöneti̇ci̇si̇ için de brüt 9 bin 374,54 lira olacak.