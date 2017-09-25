'Korsan referandum' yok hükmündedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan 'korsan referandum' yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Irak merkezi hükümetinin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir." dedi.



Bahçeli şöyle devam etti:



"Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan 'korsan referandum' yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."