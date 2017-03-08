İsrail'in Kahire konsolosu 4 ay sonra Mısır'a geri döndü

İsrail’in Kahire konsolosunun 4 ay aradan sonra tekrar Kahire’ye geri döndüğü belirtildi.

İsrail’in Kahire konsolosunun 4 ay aradan sonra tekrar Kahire’ye geri döndüğü belirtildi.



Kahire Havaalanı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İsrail’in Kahire Konsolosu Yehuda Golan bugün büyükelçilik güvenlik görevlileri ile birlikte Mısır’a geri döndü.



Kasım 2016'da İsrail’in Kahire Büyükelçisi David Govrin, elçilik personeli ile birlikte herhangi bir açıklama yapmadan sürpriz bir şekilde Kahire’den ayrılmıştı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçinin ülkeden ayrılmasının nedenlerini bilmediğini duyurmuş, ancak İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İsrail büyükelçisinin güvenlik gerekçelerinden dolayı Mısır’dan ayrıldığını yazmıştı.



İsrail Büyükelçisi, Mısır’ın önde gelen devlet gazetelerinden El-Ahram tarafından da eleştirilmişti. El Ahram’da 24 Ekim 2016'da yayınlanan “İsrail büyükelçisi diplomatik geleneğin dışına çıkarak kırmızı çizgileri aşıyor” başlıklı yazıda, Govrin’in İskenderiye gezisi ve Mısır Milli Tiyatrosuna gitmesi eleştirilmişti.



Govrin’in, Mısır’ın medya patronlarından ünlü parlamenter Tevfik Ukaşe’yi de evinde ziyaret etmesi tepkilere neden olmuştu. Ziyaretten kısa bir süre sonra Ukaşe’nin milletvekilliği düşürülmüştü.