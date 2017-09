Korkunun ecele faydası yok, yakında tepenize bineceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütü de gün geçtikçe eriyor, bitiyor. Kime gidiyor? 3 tane imece için yolunu yapan adamı, silahsız adamı öldürüyor ve buna Türkiye'nin allı pullu aydınları sessiz kalıyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bayramlaşmanın ardından beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli ilçesindeki Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.



Burada güvenlik güçleriyle bayramlaşan Soylu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her şeyiyle birbirine yeten bir ülke olduğunu söyledi.



Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalışanların bunu başaramadığını vurgulayan Soylu, "Türkiye birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekte de büyüyor. 'Türkiye'ye turist gelmesin' dediler, her yer dolu, bütün oteller. 'Türkiye'nin aklı şaşsın hedeflerinden sapsın' dediler o da olmadı. Etrafımızı, Suriye'yi, Irak'ı her tarafı ateş çemberine çevirdiler, 'Türkiye'yi etkileriz' dediler ona da muvaffak olamadılar, başaramadılar. Türkiye'deki hiçbir şeyi eksiltemediler ve bizi yolumuzdan çeviremediler, akamete uğratamadılar. Dertleri bu." diye konuştu.



Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları söyledi:



"Terör örgütü gün geçtikçe eriyor, bitiyor. Kime gidiyor? 3 tane imece için yolunu yapan adamı, silahsız adamı öldürüyor ve buna Türkiye'nin allı pullu aydınları sessiz kalıyor. Buna o HDP denilen PKK'nın partisinin temsilcileri, başka bir şey olunca yalan, dolan her türlü iftirayı atıyorlar ama sadece helal rızkıyla beraber çoluk çocuğuna nafaka getirmek isteyen işçinin öldürülmesine ses çıkarmıyorlar. Bunların derdi bu memleketin ilerlemesidir. Göreceksiniz bizim derdimiz sadece terörü bitirmek değil terörü bitirmek adımlarımızdan bir tanesidir. Bizim derdimiz terörü bitirmenin dışında buraların kalkınmasını ve gelişmesini sağlayabilmektir."



"BİZ ALMANYA, AMERİKA GİBİ MATEMATİK HESABI YAPMAYIZ"



Soylu, "Biz Almanya ve Amerika gibi bugünün hesabını yapıyor değiliz. Onlar bugünün hesabını yapsın. Biz hem bu dünyada üzerimize düşen sorumluluğun hesabını yaparız hem öteki dünyanın hesabını yaparız. Bizi onlardan ayıran bunlardır. Biz onlar gibi matematik hesabı yapmayız, vicdan hesabı yaparız." ifadesini kullandı.



"KÜLTÜRLERİ UYMAZ, YAPAMAZLAR, HALDEN ANLAMAZLAR"



İçişleri Bakanı Soylu, Cerablus'ta, Azez'de ve El Bab'ta bulunduklarını anımsatarak, "Hadi gelsin Amerika orada bizim gibi huzurlu bir şekilde dursun bakalım durabiliyor mu? Hadi dursun. Çünkü biz bir milletiz onlarla. Aynı milletin unsurlarıyız. Beraber aynı sancak altında durmuşuz. Aynı bayramları yapmışız. Hadi dursun bakalım, İngilizi, Fransızı dursun bakalım. Duramazlar, beceremezler, kültürleri uymaz, yapamazlar, halden anlamazlar. Ama biz böyle değiliz. Biz bu topraklarda birbirimizle o kadar bir araya gelmişiz ki gözyaşımız, acımız, üzüntümüz, sevgimiz nedir, Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman bize ne ifade eder biz bunları bilen bir milletiz." dedi.



"GÜZEL UFUKLARA DOĞRU GİDİYORUZ"



Soylu, hep birlikte güzel ufuklara doğru gidildiğini belirterek, Türkiye'nin 15 Temmuz'da gecenin zifiri karanlığına itilmeye çalışıldığını ancak milletin hep beraber işin içerisinden çıktığını dile getirdi.



Soylu, "Buradaki çocukların artık kafalarında terör olmayacak. Kafalarında şu olacak; toprağımızı nasıl verimli hale getireceğiz. Şehirlerimizi daha nasıl yaşanır hale getirebiliriz. Biz doktor nasıl oluruz, mühendis nasıl oluruz. Buralara turist gezmek ve görmek için daha nasıl gelir." dedi.



"ARTIK OYUN KURMA ZAMANI VİCDANI VE MERHAMETİ OLANLARINDIR"



Soylu, geçen hafta, 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun fethedilmesini anma etkinliklerine katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Malazgirt, Kürtlerin de Türklerin de dahi Arapların da herkesin bu topraklara başka el değmesin diye birlikte ve bu topraklarda bu kapı bize daim açık olsun diye birlikte mücadele ettiği, bayraklaştırdığı bir alandır. Bu bugünkü iş değil ki. İşleri kolay, Kürtlerle Türkleri birbirine düşürecekler, Araplarla Kürtleri birbirine düşürecekler, Sünnilerle Şiileri birbirine düşürecekler, Alevilerle Sünnileri birbirine düşürecekler istedikleri gibi de oynayacaklar. Artık oyun kurma zamanı onların değil, oyun kurma zamanı vicdanı ve merhameti olanlarındır. En büyük oyun kurucu da Allah'tır. Biz buna inanıyoruz."



"YAKINDIR TEPENİZE BİNECEĞİZ, KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"



Hakkari ziyareti kapsamında, Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde yaptırılan şehitliğin açılış törenine de katılan Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün yanına hiç bir şeyi bırakmıyoruz. Ne yapıyorlarsa kanını yerde koymuyoruz. Zaten hareket kabiliyetleri daraldı. Zannetmesinler ki sınırımızın dışında durdukları yer kendileri için emindir. Buradan, Derecik'ten söylüyorum; yakındır tepenize bineceğiz. Korkunun ecele faydası yok." dedi.



Soylu, "Maalesef Türkiye'de birtakım insan hakları savunucuları PKK'nın taşeronu haline gelmişlerdir. Derecik'ten söylüyorum; en ufak bir eksiklik veya eksiklik olmasa da yalan ve iftirayı gerçekmiş gibi anlatmaya çalışan sözde insan hakları savunucuları, bu ülkede öğretmenler şehit oluyor, sesiniz çıkmıyor, bu ülkede doktor şehit ediliyor sesiniz çıkmıyor." ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, "Sosyal medya üzerinden, facebook üzerinden, twitter üzerinden PKK taşeronluğuna soyunanlar sizlere sesleniyorum; bir tükürük kadar ancak canınız var ancak bir tükürük kadar. Bu milletin tükürüğü kadar." şeklinde konuştu.