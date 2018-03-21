Korgeneral Temel'e Sevgi Gösterisi

Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde AFAD ile birlikte yardım dağıttı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Afrin kent merkezinde komutasındaki birlikleri denetleyip çeşitli incelemelerde bulundu.

Askerlerle sohbet eden Korgeneral Temel, sivillerle de bir araya gelip bir süre görüştü. Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

YARDIM KOLİSİ DAĞITTI

Korgeneral Temel, AFAD tarafından sivillere yönelik insani yardım çalışmalarını da yerinde görüp yardım kolilerinin tek tek dağıttı.

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Kaynak: Ajanslar