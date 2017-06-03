Körfezde 200 yıllık batık gemi bulundu

İzmir Körfezi'nde yaklaşık iki yüz yıl önce battığı tahmin edilen gemi enkazı bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü uzmanları, Çiğli açıklarında yaklaşık 200 yıl önce battığı tahmin edilen gemi buldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" projesi kapsamında çalışma yapan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü uzmanları, Çiğli açıklarında batık gemi olduğunu tespit etti.



Ana iskelesinin zarar görmediği belirlenen geminin, geminin arıza yüzünden batmış olabileceği bildirdi.



DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Dr. Muhammet Duman, 42 metre derinlikte bulanan batık geminin, 78 metre boyunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.



İzmir Körfezinde bulunan 5'inci batık gemi olduğunu aktaran Duman, gemilerin körfezde resif görevi gördüğünü ifade etti.