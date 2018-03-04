Türkiye ile Katar körfez ülkelerini çıldırtacak o rakam

Türkiye ile Katar arasındaki sıcak ilişkiler Körfez ülkelerinin bu ülkeye geçen yaz uyguladığı ambargo krizi sırasında ekonomide tavan yaptı.

Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkiler 45'inci yıla girerken bu süreçte her iki ülke arasında ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Özellikle Katar’ın Körfez ülkeleri ile yaşadığı kriz sürecinde iki ülke arasında ilişkiler daha da perçinlendi.

300 UÇAK İNDİ

Yaşanan bu gelişmeler iki ülke arasındaki ticaret hacmini de büyüttü. Suudi Arabistan’ın öncülüğünde Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulama kararından sonra, 24 saat içerisinde kargo uçakları ile Katar'a ihracat gerçekleştirildi. Kriz sonrasında 300'den fazla uçak seferi ile ihraç ürünleri Katar'a ulaştırıldı.

60 İLDEN İHRACAT

Haziran ayından başlayan Körfez krizi sonrasında 2017 yılının sonuna kadar geçen süreçte, Türkiye’nin Katar’a gerçekleştirdiği ihracat bir önceki yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktı.

2017’nin Haziran ile Aralık ayı arasında Türkiye’den Katar’a ihracat yapan firma sayısı da artarak 2 bin 721'e ulaştı. Kriz döneminde Katar'a ihracat yapan il sayısı da 13 artarak 60’a yükseldi

ÖZEL PUL

İki ülke arasında ilişkilerin 45’inci yılında PTT "Türkiye-Katar Ortak Pulu" konulu anma pulunu ve ilk gün zarfı hazırladı. Türkiye-Katar Ortak Pulu'nda, Katar'daki Barzan ve Al Zubarah kaleleriyle Türkiye'deki Rumeli Hisarı ve Ankara Kalesi görselleri yer aldı.