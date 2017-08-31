Körfez sermayesini ülkeye çekecek sigorta sistemi hazır

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Faizsiz sigortacılık sisteminin yasal alt yapısını oluşturduk, yönetmeliği Başbakanlığa sevk ediyoruz. Yeni sistem çok yakın zamanda hayata geçecek" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faizsiz sigortacılık sisteminin altyapısını oluşturduklarını belirterek, "Buna ilişkin yönetmeliği Başbakanlığa sevk ediyoruz. Yeni sistem çok yakın zamanda hayata geçecek." dedi.



Şimşek, ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan ve dünyada "tekafül" olarak da bilinen katılım sigortacılığının, faiz ve katılım ilkeleri hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlar için alternatif bir model sunduğunu söyledi.



Katılım sigortacılığına ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamladığını bildiren Şimşek, sistemin alt yapısını oluşturduklarını, buna ilişkin yönetmeliği de Başbakanlığa sevk edeceklerini kaydetti.



Yönetmeliğin hazırlanmasında, dünyada kabul gören katılım sigortacılığı ilkeleri ile paydaş görüşlerinden ve faizsiz finans alanında standartlar yayımlayan uluslararası kuruluşların prensiplerinden faydalanıldığını dile getiren Şimşek, yeni sistemin çok yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.



Şimşek, bugüne kadar katılım sigortacılığına ve sigortacılarına yönelik ayrı düzenlemelerin mevcut olmadığını belirterek, yönetmeliğin katılım ilkelerine uygun ve faizsiz sigortacılık alanında ilk düzenleme olması nedeniyle önemli olduğunu kaydetti.



İNGİLTERE MODELİ İLE KÖRFEZ SERMAYESİ ÇEKİLECEK



Şimşek, sistemin faiz hassasiyeti olan vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra Körfez sermayesini de ülkeye çekerek doğrudan sermaye girişini artıracağını bildirdi.



Türkiye'de İngiltere modelinin esas alındığını anlatan Şimşek, modelin Türkiye için de bir fırsat olduğunu dile getirdi.



"KALAN BAKİYE VATANDAŞA İADE EDİLECEK"



Şimşek, sistemin vatandaşa getirdiği en önemli imkanlardan birinin "bakiye iadesi" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Katılım sigortacılığında, katılımcılar kendileri ile diğer katılımcıların tazminat taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna prim ödeyecek. Geleneksel sigorta sisteminden farklı olarak tazminatların ödenmesinden sonra risk fonunda kalan tutar sigortalılara iade edilecek. Mevcut geleneksel sigorta sisteminde böyle bir bakiye şirketin geliri iken, katılım finans ilkeleri gereği, bu bakiye sigortalılara iade edilmek zorunda olacak. Söz konusu bakiye iadesi imkanı nedeniyle; Malezya, Singapur gibi çok farklı kültür ve kökenlerin bir arada yaşadığı ülkelerde dahi, sadece faiz hassasiyeti olan kişiler değil, tüm farklı kesimlerden katılım sigortacılığına rağbet geliyor. Bu şekilde bakıldığında Türkiye'de de bu sisteme ilginin yüksek olacağını düşünüyoruz."