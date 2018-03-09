Tam 500 milyon dolar: Körfez Krizinin kazananı belli oldu

Pentagon, geçen yıl ipleri koparan Körfez ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine yeni silahlar sattı. 270 milyon dolar ödeyecek Dubai yönetimi, 300 füze alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı gezisiyle birlikte Ortadoğu ülkelerine yüz milyarlarca dolarlık silah satışı gerçekleştiren Pentagon, bugün yaptığı açıklamayla yeni satışları duyurdu.

500 MİLYON DOLARLIK SİLAH

Resmi açıklamaya göre, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilişkilerini tamamen donduran Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaklaşık 500 milyon dolarlık silah gönderilecek.

197 milyon dolarlık ilk partide, Katar hava kuvvetlerine gönderilecek ekipmanlar yer alıyor.

BAE yönetimi ise, ABD'ye 270 milyon dolar ödeyecek ve 300 Sidewinder füzesi satın alacak. Savaş uçaklarına monte edilen Sidewinder füzeleri, son olarak ABD donanmasının geçen yıl gerçekleştirdiği tatbikatta sergilenmişti.

Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette 400 milyar doları aşan anlaşmaları imzalayan Washington yönetiminin kasasına giren 100 milyar dolarlık kısım, Riyad yönetimine satılacak silahlardan geldi. Bu anlaşmadan kısa süre sonra bu kez Katar'a 12 milyar dolar karşılığında 35 adet F-15 savaş uçağı verildi.

Kasım ayına gelindiğinde ise, Katar ve ABD arasında yeni bir anlaşma gerçekleşti. Pentagon, anlaşmayla F-15QA savaş uçaklarının ekipmanlarını Doha'ya gönderdi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, 5 Haziran 2017 tarihinden bu yana Katar'a abluka uyguluyor. Mısır, Bahreyn ve BAE'nin içinde yer aldığı blok, Katar'ı tamamen tecrit etmiş durumda.

ABD lideri Trump, krizin patlamasından birkaç gün sonra attığı Twitter mesajlarıyla, düğmeye kendisinin bastığını itiraf etmişti.