Körfez boykotundan zarar görenler için komisyon kuruldu

Katar'da Körfez ve Arap ülkelerinin boykotunun mağdurları için "Tazminat Talebi Komisyonu Merkezi" açıldı.

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Başsavcı Ali bin Fatis el-Meri ve Adalet Bakanı Hasan bin Lehdan el-Muhennedi'nin katılımıyla komisyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



Komisyon bugünden itibaren Körfez ve Arap ülkelerinin boykotundan zarar gören kamu ve özel sektörler ile kişilerin tüm şikayet, dilekçe ve dava dosyalarını kabul edecek.



Katar Adalet Bakanı Muhennedi, yaptığı basın açıklamasında, "Son krizin Katar'ın güvenilirliğini, ikili ve uluslararası anlaşmalara uymayan ablukacı devletlerin aksine kanunlara bağlılığını kanıtladığını" söyledi.



Ülkesinin güvenliği, istikrarı, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların hukukunu korumak için gereken tüm yasal düzenlemeleri gerçekleştirmekte tereddüt etmeyeceğini ifade eden Muhennedi, "Katar, bu amaçla uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre içeride ve dışarıda gereken tüm önlemleri alacaktır." dedi.



Katar'ın ve liderlerinin abluka öncesi ve kriz sırasında sistemli ve adaletsiz bir karalama kampanyasına maruz kaldığını, bu belgelenen kötülüklerin hukukun elinden kurtulamayacağını belirten Muhennedi, "Tazminat komisyonu, tüm olayları izleyecek, zararın derecesi ne olursa olsun mazlumlar için adaleti sağlamak ve zararlarını tazmin etmek amacıyla bütün negatif gelişmeler titizlikle ele alacak." ifadesini kullandı.



Başsavcı Meri de açılışın ardından düzenlediği basın toplantısında, komisyonda başsavcılığın başkanlık edeceğini, dışişleri ve adalet bakanlıklarından da üyeliklerin olacağını aktardı.



Komisyonun uluslararası ve yerel davaları kabul edebileceğini, davaların komisyon tarafından görevlendirilen uluslararası hukuk büroları tarafından takip edileceğini söyleyen Meri, komisyonun işinin devamlı olduğunu, Körfez krizinin bitmesine bağlı olmadığını kaydetti.