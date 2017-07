Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 60. yılı

Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 60. yılı kapsamında, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Anadolu Odise" programı kapsamında Çorum'da program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Boğazkale ilçesindeki Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa ve Yazılıkaya ören yerlerini gezen 27 kişilik Güney Kore heyeti, daha sonra Çorum Müzesi'ni ziyaret etti.



Müze girişinde Vali Vekili Adem Saçan, Garnizon Komutanı Albay Şenduran İnan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan tarafından karşılanan heyet, folklor ve Kafkas dans gösterilerini ilgiyle izledi.



Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından müzenin konferans salonunda Hitit Medeniyeti ve Çorum'daki Hitit eserleri hakkında katılımcılara sunum yapıldı.



Daha sonra müzeyi gezen heyet, eserlerle ilgili Müze Müdürü arkeolog Önder İpek'ten bilgi aldı. Heyettekiler, gezi sırasında sık sık tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi, tarihçeleri hakkında not tuttu.



Gezinin ardından heyete akşam yemeği verildi. Çorum'a özgü yöresel yemeklerden çatal aşı çorbası, kuru mantı, has baklava, Hitit ekmeği ve İskilip dolması ikram edilen Koreliler, büyük bir kazan içerisinde 12 saatte pişirilen İskilip dolması hakkında aşçılardan detaylı bilgi alıp, fotoğraf çekti.



Vali Vekili Adem Saçan, programda yaptığı konuşmada, Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 60. yılının kutlandığını anımsatarak, "Türkiye'de düzenlenen programlar kapsamında Çorum'un da ziyaret edilmesi bizleri mutlu etmiştir. Çorum'un tarihini, güzelliklerini ve Hititleri gittiğiniz yerlerde anlatacağınıza inanıyorum." dedi.



AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da Türklerin, Güney Koreliler ile kan kardeşi olduğunu dile getirerek, "Kore Savaşı'ndan bu yana gelen dostane ilişkilerimizin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. İlişkilerimizin her geçen yıl artarak ilerlemesi hepimizi mutlu etmektedir." diye konuştu.