Köprüden kaçak geçişe 93 bin 600 lira ceza

Hafif ticari aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 93 bin 600 lira ceza kesilen sürücü, cezalar zamanında tebliğ edilmediğinden mağdur olduğunu öne sürdü.

Hafif ticari aracıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 93 bin 600 lira ceza kesilen sürücü, cezalar zamanında tebliğ edilmediğinden mağdur olduğunu öne sürdü.

Alınan bilgiye göre, Beykoz'da balıkçılık yapan Ayhan Hepgül, balık haline gitmek üzere hafif ticari aracıyla her gün FSM Köprüsü'nden geçti. Geçişler dolayısıyla Hepgül'e 117 kez 800'er lira para cezası uygulandı. Toplamda 93 bin 600 lira cezayla karşılaşan Hepgül, ceza bildirimi zamanında yapılmadığı için mağdur olduğunu savundu.

Ayhan Hepgül, hafif ticari aracıyla FSM Köprüsü'nden geçip Beykoz'daki dükkanına balık aldığını söyledi.

Bir yıl boyunca kendisine herhangi bir tebliğde bulunulmadığını öne süren Hepgül, daha sonra cezaların gelmeye başladığını anlattı.

Hepgül, kendisine beş tebligat ulaştığını ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gittiğinde toplam 117 cezasının olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Cezanın tanesi 800 lira. Biz kamyon değiliz, otobüs değiliz, kamyonet değiliz. Ufak bir minibüsümüz var. Onunla hale gidip balık alıp geliyoruz. FSM Köprüsü’nden benim gibi günde bin, bin 500'e yakın araç geçiyor. Biz bundan haberdar değiliz. Haberimiz olsa zaten geçmeyiz." diye konuştu

Kendisine cezaların 14 ay sonra ulaştığını savunan Hepgül, "Haberimiz olsaydı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanırdık. Bu yasaksa bize 15 veya 20 günde bu cezanın gelmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



