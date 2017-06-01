Kopenhag'da sokak festivali başladı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ilk gün etkinlikleri tamamlanan Distortion adlı sokak festivalinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 4 gün sürecek sokak festivali "Distortion" başladı.



Avrupa'da son dönemde yaşanan terör eylemleri göz önünde bulundurularak, festivalin giriş ve çıkış noktalarına beton bariyerler konuldu. Festivalde görev yapan polis sayısı da artırıldı.



Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, Nörrebro semtinde sokak partileri ile başlayan Distortion'a ilk gün 80 bin kişi katıldı. Ayrıca ilk gün 16 kişi gözaltına alındı.



Polis, 13 kişiye sokakta tuvalet ihtiyacını gidermekten dolayı para cezası kesildiğini açıkladı.



Danimarka'nın diğer şehirleri ve Avrupa'nın bazı ülkelerinden çok sayıda turistin geldiği festivaldeki gürültüden rahatsız olan çok sayıda Nörrebro sakininin durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi.



Birçok farklı müzik türünün Nörrebro'da kurulan alanlarda müzikseverlere sunulduğu konserlere yüksek katılımlar olduğu görüldü.



Gece geç saatlerde ilk gün etkinliklerinin tamamlanmasının ardından çok sayıda katılımcı kent merkezindeki diğer mekanlarda eğlenmeyi sürdürdü.



Sokak festivali Distortion bugün Kopenhag'ın Vesterbro semtinde devam edecek.