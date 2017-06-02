Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Bartın'da köylüler tarafından köpeklerin saldırısından yaralı kurtarılan karaca tedavi edilerek hayvanat bahçesine götürüldü.

Bartın'da köylüler tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi edildi.



Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yavru bir karacanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.



Yaralı karaca, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kliniğe getirildi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde, karacanın ön sol bacağında kırık olduğu saptandı.



Veteriner Tolga Kandıralı tarafından ayağı alçıya alınarak tedavi edilen bir yaşındaki karaca daha sonra Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.



Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karahasan köyünde köpeklerden kaçtığı sırada tellere takılan karacanın kurtulmak istediği sırada ayağının kırıldığını düşündüklerini ifade etti.